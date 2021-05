A Prefeitura de Ipatinga precisou antecipar a vacinação de um grupo com comorbidades para não perder as doses recebidas da Pfizer.

O município recebeu, na segunda-feira (24), 1.170 imunizantes do laboratório americano, que seriam destinados a grávidas e puérperas com algum tipo de comorbidades. No entanto, devido à baixa adesão das gestantes, a Prefeitura decidiu ampliar a vacinação a pessoa com comorbidades acima de 18 anos. Isso aconteceu porque os imunizantes precisavam ser aplicados até hoje, com risco de perda de validade.



De acordo com o município, as vacinas da Pfizer foram escolhidas para serem aplicadas em mulheres grávidas e em puérperas devido a uma recomendação da Anvisa – que orientou que o grupo não fosse imunizado com a vacina AstraZeneca. No entanto, com o baixo comparecimento das mulheres, mesmo com agendamentos, a prefeitura decidiu ampliar o atendimento.

Para agilizar a aplicação, o horário de funcionamento dos postos de vacinação também foi modificado para até às 21h em quatro pontos de atendimento da cidade. Segundo a prefeitura, com a ampliação do grupo prioritário, as vacinas terminaram de ser aplicadas nesta quinta-feira (27) sem nenhum prejuízo.

Com o término do estoque, a prefeitura informou que, apesar de não haver previsão para a chegada de uma nova remessa do imunizante, assim que novas vacinas forem encaminhas para o município, a expectativa é que termine a imunização do grupo com comorbidades. “Não existe qualquer possibilidade de perda de vacina por vencimento no prazo de validade, uma vez que o município está totalmente preparado e com equipe técnica devidamente treinada para a imunização da população”, reforçou o município por meio de nota.