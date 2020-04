Em menos de três semanas, os alunos da rede estadual de ensino de Minas Gerais voltarão a ter aulas.

O retorno será remoto, no dia 4 de maio, com escolas fechadas e estudo direto de casa. A Secretaria de Estado da Educação (SEE) só deve detalhar nos próximos dias como será o ensino a distância, mas o Chamamento Público Emergencial nº 01/2020 para contratação imediata e temporária de profissionais para atuar na produção de teleaulas, como parte do projeto “Se liga na Educação”, Programa de Estudo Tutorado da Secretaria de Estado de Educação, permite antecipar o uso da TV como forma de chegar até as casas dos estudantes. O edital foi publicado pela Rede Minas, a emissora pública do Estado, que confirmou que vai destinar parte da sua grade de programação para a veiculação de tele aulas voltadas aos alunos da rede pública de ensino.

O chamamento informa que o “Se liga na Educação” é uma das três ações do Programa de Estudo Tutorado, que visa a realização de teleaulas pela SEE, referentes às atividades não presenciais decorrentes da situação emergencial vivenciada pela pandemia da Covid-19 e para possibilitar aos estudantes mineiros a continuidade aos processos de aprendizagem e assim minimizar as perdas dos alunos com a suspensão das atividades presenciais.

Sem dar detalhes de como será a operacionalização do ensino remoto, a SEE informou afirmou que o planejamento foi pensado para promover a “máxima” inclusão e que o material pedagógico foi elaborado com a contribuição de diversas instituições e órgãos envolvidos na educação de Minas, incluindo o apoio de professores das redes estadual e municipais.