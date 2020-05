A Fundação Hemominas está convocando doadores voluntários de sangue, de todo o estado, fidelizados ou não, a comparecerem a quaisquer uma de suas unidades em todas as regiões de Minas, a fim de repor os estoques de sangue, especialmente dos grupos sanguíneos negativos e O positivo, que se encontram em queda.

É necessário que a situação seja normalizada para que a Hemominas possa manter o número estratégico de bolsas de sangue em Minas Gerais e, assim, atender à demanda de pacientes.

A fundação mantém um Gabinete de Crise, responsável por traçar ações estratégicas para a adequação do estoque em períodos de possível queda de comparecimento de doadores e aumento da demanda transfusional, como a pandemia da covid-19. O gabinete vem trabalhando de forma intensiva na coordenação e na gestão do estoque de hemocomponentes, para manter o atendimento à população.

Segurança

As unidades da Hemominas são ambientes seguros. Atenta às recomendações do Ministério da Saúde, a fundação intensificou os procedimentos de higienização e prevenção com algumas medidas, como a obrigatoriedade do uso do álcool gel/líquido 70% nas mãos para qualquer doador ou pessoa que entrar nas unidades. Além disso, só serão aceitas caravanas de doadores de, no máximo, dez pessoas e as salas de espera das unidades, como as de coleta do sangue, foram reorganizadas de forma a garantir um distanciamento mínimo de um metro entre os doadores.

Para doar sangue

Para informações sobre os critérios para doação de sangue, acesse o site da Hemominas. Com o objetivo de organizar o fluxo de atendimento, evitando aglomerações para que as doações de sangue ocorram da forma mais segura possível, a fundação está orientando a população para que agende suas doações on-line ou pelo MGapp.

Fonte: Segov MG