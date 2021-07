O Guarani-MG estreou com vitória no Módulo 2 do Campeonato Mineiro, na Arena do Calçado, em Nova Serrana. Com gol de pênalti no primeiro tempo, o Bugre venceu o Serranense por 1 a 0 na tarde desse sábado (2).

O gol foi marcado por Brendon que bateu com categoria para garantir a vitória do time de visitante que somou os primeiros três pontos na competição. O Serranense segue zerado.

O Guarani-MG entra em campo no domingo, pela 2ª rodada. Recebe a União Luziense, no Farião, às 10h.

O Serranense vai até Sete Lagoas enfrentar o Democrata, no sábado, às 15h, na Arena do Jacaré.

Fonte: Globo Esporte