Os mineiros podem aguardar bastante frio durante as madrugadas desta semana, que será marcada pela entrada do inverno na próxima quarta-feira (21). Segundo o instituto Tempo Clima PUC Minas, não há previsão de chuvas em todas as regiões de Minas Gerais.

Em Formiga os termômetros devem variar entre 10ºC e 24ºC. A umidade relativa do ar deverá ficar baixa e atingir a casa dos 49%. Não chove no município.

Minas

De acordo com o meteorologista Claudemir Félix a tendência nesta segunda (19) é de tempo estável em todas as regiões do Estado. “Há registros de nevoeiros no início da manhã, principalmente nos municípios do Campo das Vertentes, Zona da Mata e Sul. A temperatura máxima deve chegar a 34 no Norte e Noroeste de Minas. A tendência é de tempo estável”, completou.

Em Minas, o aumento na nebulosidade começa a acontecer já a partir desta terça-feira (20) no Sul e Campo das Vertentes.