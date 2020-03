Profissionais que se encontram desempregados ou em busca de uma renda complementar em tempos de isolamento social por causa do novo coronavírus podem encontrar oportunidades em áreas que estão demandando trabalho de forma remota.

A plataforma que conecta freelancers a empresas Workana, a plataforma de recrutamento e seleção Revelo, o site de empregos Indeed e a startup que conecta profissionais e empresas para trabalhos sob demanda de forma remota Creators informam as áreas com maior demanda de trabalhos feitos totalmente de forma online.



“Considere procurar um trabalho de meio período, remoto ou temporário até receber uma oferta. Fazer isso pode manter suas habilidades afiadas e proporcionar uma renda extra. Existem muitas opções disponíveis para pessoas com pouca ou nenhuma experiência, como entrada de dados ou transcrição de arquivos de áudio em documentos escritos”, afirma Felipe Calbucci, diretor do site de empregos Indeed no Brasil.



Veja as alternativas online de empregos em alta apontadas pela Indeed:



Gerente de Marketing & Mídia Social



A mídia social se tornou uma plataforma importante para marketing, publicidade e promoção. Como resultado, muitas empresas e indivíduos estão contratando profissionais de marketing de mídia social para gerenciar sua presença online. Este trabalho pode ser feito em casa ou no escritório, dependendo da empresa. Os gerentes de marketing de mídia social agendam postagens, selecionam e gerenciam todo o conteúdo nas plataformas de mídia social de uma organização.

Escritor freelancer



O trabalho consiste em escrever conteúdo para clientes em uma variedade de setores. As empresas de marketing e publicidade digital também buscam escritores freelancers para trabalhos pontuais ou permanentes. Se o candidato tem um nicho ou uma habilidade específica definida para um determinado setor também pode iniciar seu próprio negócio de escrita freelance.

Atendimento ao cliente