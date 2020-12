Minas Gerais registrou 5.223 novos casos de Covid-19 no período de um dia e atingiu o maior número de infecções em 24 horas desde 26 de junho, quando 6.307 pessoas testaram positivo para o coronavírus. Os dados foram divulgados neste sábado (5), através do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES).

No mesmo período, 56 pessoas perderam a vida por complicações da doença, chegando a 10.283 mortes. Conforme o levantamento, o Estado confirmou 438.304 casos da enfermidade desde o início da pandemia.

Segundo a SES, 397.575 mineiros já se recuperaram da Covid-19. Outros 30.446 seguem internados ou em acompanhamento médico.

De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), até essa sexta-feira (4), a capital mineira atestou 55.170 casos, com 1.685 mortes em decorrência do vírus.