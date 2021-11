A greve dos motoristas do transporte público coletivo de Belo Horizonte encheu nesta segunda-feira (22) as grandes estações e os pontos de ônibus nas ruas.

De acordo com informações do Estado de Minas, na Estação Venda Nova, na região de mesmo nome, a situação era semelhante e deixou vários passageiros “ilhados”, no aguardo do ônibus municipal.

Vários deles, sem ônibus, saíram da estação e buscam soluções para chegar ao destino. É o caso de Franciele Caldeira, de 37 anos, que aguardava um ônibus para ir até o Bairro Savassi, Região Centro-Sul da cidade belo-horizontina.

“A gente até sabia que ia ter a greve, então não pegou muito de surpresa. Vim mesmo para pagar para ver, e o patrão já até tinha conversado que, qualquer coisa, a gente podia pegar o transporte por aplicativo. É o que estou fazendo”, disse a atendente de clientes.