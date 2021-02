A Prefeitura de Formiga conta agora com um mamógrafo que já chegou a cidade e em breve estará à disposição das formiguenses. Até então, as mulheres tinham que se deslocar até Santo Antônio do Monte para fazer o exame.

Eram ofertados cerca de 1.700 exames por ano, com o equipamento próprio, a Secretaria Municipal de Saúde estipula que cerca de 6 mil exames poderão ser feitos anualmente na cidade.

A vice-prefeita Adriana Prado esteve nesta quinta-feira (4) no Complexo de Saúde Municipal, que será inaugurado em breve.

“O mamógrafo já passou por testes e está pronto para ser usado. Por oito anos ficamos sem o mamógrafo no município e agora é a nossa realidade. As mulheres não precisam mais sair de Formiga para se submeterem ao exame. Mais uma vez o governo Eugênio Vilela e Adriana Prado preocupado com a saúde das mulheres”, destacou.