Pelo segundo dia consecutivo, Minas Gerais bateu recorde de casos de Covid-19 em 24h, com 11.372 novos registros nesta quinta-feira (18), segundo boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES). Com isso, o Estado ultrapassa a marca de 1 milhão de infectados desde o início da pandemia. Ao todo, são 1.003.104.

Nas últimas 24h, Minas Gerais registrou mais 274 mortes causadas pela doença, totalizando 21.303 vítimas da Covid-19. Ainda segundo a SES, 79.164 casos do novo coronavírus estão em acompanhamento. Até o momento, 902.637 pessoas já se recuperaram da covid-19 em Minas.

Ainda de acordo com a pasta, 81.913 pessoas estão internadas com a doença nesta quinta-feira e 921.191 estão com Covid-19 em isolamento domiciliar.

Fonte: Itatiaia