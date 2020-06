Das quatro contratações feitas pelo Atlético até o momento, duas foram para o meio-campo: os volantes Léo Sena, de 24 anos, e Alan Franco, de 21. O primeiro foi contratado junto ao Goiás e assinará contrato por cinco temporadas, enquanto o segundo veio do Independiente del Valle, do Equador, e ficará no Galo até 2024.



Com os dois novos reforços, o Atlético chegou a 25 volantes contratados na década.



Entre os 25 jogadores estão Toró e Richarlyson, contratados nos últimos dias de 2010 (década passada). No entanto, os dois chegaram ao clube apenas em 2011.



A lista conta com seis jogadores que foram campeões da Copa Libertadores pelo Atlético, em 2013: Richarlyson, Pierre, Leandro Donizete, Gilberto Silva, Rosinei e Josué.

Fonte: Super Esportes