O lateral-direito Patric é mais um jogador que permanecerá no América para o próximo ano. Nessa terça-feira (21), o Coelho oficializou a renovação de contrato do atleta. O novo vínculo vai até o fim de 2022.

Até agora, Patric disputou 24 jogos e marcou um gol com a camisa alviverde. O tento foi anotado na vitória por 2 a 1, de virada, sobre o Palmeiras, no Independência, pelo Brasileirão.

O América já confirmou também as renovações de contrato do goleiro Cavichioli, do volante Juninho e do atacante Felipe Azevedo, além de adquirir direitos econômicos do lateral-esquerdo Marlon.