Foi mais difícil do que se esperava, mas o Atlético conseguiu conquistar o objetivo almejado. Jogando no Mineirão, o Galo venceu o Boa Esporte por 2 a 1, na tarde deste domingo (18), pela 10ª rodada do Campeonato Mineiro.

Apesar da grande diferença técnica, o Alvinegro suou para bater o rival de virada, com gols de Eduardo Vargas e Guilherme Arana, de pênalti, já aos 44 minutos do segundo tempo.

Tiago Silva, aos 20 minutos da primeira etapa, abriu o placar para o time boveta.

Mesmo ainda aquém do desempenho esperado pelo alto investimento realizado no elenco, os comandados de Cuca pressionaram, criaram várias chances de gol, mas pararam na boa atuação do goleiro Carlos Miguel e na falta de pontaria.