Silvio Santos





Com 88 anos, Silivo Santos costuma gravar seu programa todas as terças, mas as gravações não serão retomadas enquanto o apresentador não se recuperar. A assessoria da emissora disse que “ele ainda está em fase de poupar a voz”.

O público se espantou quando não viu o dono do SBT , Silvio Santos , presente na última edição do Teleton que foi transmitida nos dia 25 e 26 de setembro.