O Supremo Tribunal Federal (STF) faz nesta quarta (5) um julgamento histórico, abordando a chamada “tese do século”, que pode resultar, por um lado, em perdas de mais de R$ 250 bilhões aos cofres da União e, por outro, em prejuízo bilionário ao setor produtivo nacional, que teria de devolver esses recursos aos cofres federais – só a indústria mineira precisaria estornar R$ 25 bilhões.

Os ministros vão analisar recurso da União que pede que a medida que excluiu o ICMS da base de cálculo do PIS/Cofins sobre produtos e serviços, que começou a valer em 2006 e foi renovada em 2014 e 2017, perca efeito. O Ministério da Economia, que, por meio procuradoria-geral da Fazenda, pede a revisão do tema, alega que se isso não for feito haverá forte impacto aos cofres públicos. Já para as empresas, a exclusão do ICMS da base para se chegar ao valor do PIS/Cofins representa um grande benefício, sobretudo na atual crise.

Na prática, o que muda se o STF decidir pela reinclusão do ICMS – isso poderia ser feito de maneira retroativa a 2017 –, é que os empresários passariam a ter de fazer o repasse sobre todo o valor de faturamento (sem a retirada do cálculo do imposto estadual). E ainda teriam de devolver uma dinheirama.

Para a advogada tributarista Fernanda Prata, tal alteração poderia gerar problemas graves para as empresas. “Quando compramos um tênis de R$ 200, por exemplo, pagamos dentro desse valor R$ 50 referentes ao ICMS para a empresa, e ela é quem faz o repasse para o Estado. Hoje, o empresário paga o PIS/Cofins (de 1,65% e 7,60%) sobre R$ 150. Se mudar, passa a pagar os percentuais sobre o valor cheio, de R$ 200. Imagina isso aplicado a anos de vendas?”, diz ela.