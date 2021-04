Bares e restaurantes voltaram a receber clientes nesta quinta-feira (22), após nova flexibilização do comércio em Belo Horizonte. Com dívidas acumuladas desde o ano passado, o foco agora é colocar o caixa em dia para manter o negócio funcionando.

Para pagar as contas, o empresário José Francisco da Costa Neto, de 41 anos, dono de um estabelecimento na rua Goiás, no Centro da capital, precisou cortar as despesas e dispensar metade dos funcionários. Com a reabertura, a expectativa é reaver pelo menos 50% do faturamento. “É a oportunidade para tentarmos colocar as contas em dia”, afirmou.

Diante do baixo poder de compra da população por conta da crise econômica, a solução foi apostar em novos produtos e nas promoções para atrair a clientela. Antes, o foco estava nos sanduíches de pão de queijo, mas agora há opções de massas e saladas, além dos pratos exclusivos do dia. O delivery, por outro lado, principal fonte de renda do último mês, não foi a solução. “É mais para manter o cliente do que para pagar as contas”, garantiu José.

Para manter as atividades, o proprietário adquiriu empréstimos bancários. Agora, as cobranças chegaram. Mesmo assim, a esperança é que as vendas cresçam. “A expectativa tem que ser boa, se não vamos falir como muitos outros”, disse.