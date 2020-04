Sem clima no Congresso Nacional para emplacar mudanças no isolamento social durante a pandemia do coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro e seus auxiliares avaliam que é preciso buscar um entendimento com os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) para evitar que medidas do Executivo sejam barradas judicialmente.

A nova aposta do governo é convencer ministros da corte de que o quadro do vírus não é tão “alarmista” como lhes foi exposto pelo ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta, durante sua gestão.

A ideia dos governistas é que o ministro da Advocacia-Geral da União organize uma conversa do novo ministro, Nelson Teich, com o presidente do STF, Dias Toffoli, que, desde o início do governo Bolsonaro, tem se aproximado do presidente.

Bolsonaro sabe que qualquer medida do Executivo contra o isolamento, que relaxe o confinamento, será derrubada no Congresso. A cúpula do Congresso já manifestou mais de uma vez ser contra as atitudes do presidente durante a pandemia, desde pronunciamento contra o isolamento a sair às ruas sem proteção e provocando aglomerações, contrariando normas técnicas.