Os jogadores do Atlético encerraram a terceira semana de treinos desde a retomada às atividades do futebol brasileiro. Na manhã desse sábado (6), foram realizados novos testes da Covid-19.

Apenas o meia Cazares segue fora dos treinamentos, uma vez que ele testou positivo no último dia 30. Os demais atletas do plantel alvinegro continuam sua rotina de trabalho, ainda sem saberem quando estarão em campo para partidas oficiais.

“A gente fica com essa ansiedade (de não saber quando os jogos vão voltar), gostamos mesmo é de estar jogando. É complicado ainda. Estamos usando o tempo para nos adaptar ao trabalho do Sampaoli”, ressalta o meia-atacante Hyoran, que elogiou a linha de trabalho do comandante.

“Treinos bons, dinâmicos e intensos. É bom para ganhar um pouco mais de ritmo com esse treino intenso que vem sendo dado. Desgastante, claro, mas é procurar sempre recuperar porque amanhã (hoje) tem mais”, comentou.