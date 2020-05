O tenente-coronel Fábio Gotelip Júnior, comandante do 63º Batalhão da Polícia Militar, sediado em Formiga, visitou a Câmara Municipal na terça-feira (12).

Ele foi recebido pelo presidente da Casa, Mauro César Alves de Souza e debateu assuntos relativos à segurança pública em Formiga.

Um dos pontos tratados foi a entrega à PM de uma moto de 300 cilindradas, equipada, adquirida por R$ 27 mil, sendo R$ 20 mil oriundos do Orçamento Impositivo, indicados no final de 2018 por Mauro César e R$ 7 mil de complemento da Prefeitura.

O presidente da Casa Legislativa ainda aproveitou a oportunidade para entregar moção elogiosa ao comandante em razão do dia 21 de abril, Dia do Policial, e pelo excelente serviço prestado pelo mesmo como guardião da segurança pública no Município.