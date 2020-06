O prefeito Eugênio Vilela recebeu a visita do comandante do 5º Pelotão do Corpo de Bombeiros, tenente Mateus Campos Cunha, nessa terça-feira (9).

Na ocasião, o prefeito destacou a importância da atuação da corporação em Formiga e região e parabenizou o comandante e sua equipe pelos dez anos de fundação do pelotão no município.

O chefe do Executivo foi presenteado com uma caneca alusiva à primeira década de trabalhos prestados pelos bombeiros à Cidade das Areias Brancas.

