O 5º Pelotão do Corpo de Bombeiros completa no dia 10 de junho deste ano, dez anos de sua inauguração em Formiga.

Para lembrar e celebrar a data, o comandante da corporação, tenente Mateus Campos Cunha, esteve na reunião da Câmara Municipal desta segunda-feira (25) e falou sobre o trabalho dos bombeiros em toda a região.

“É um momento importante tanto para o Corpo de Bombeiros como para o município de Formiga. Como estamos passando por esse momento de restrição social, não poderemos realizar as diversas ações que tínhamos programado para celebrar a data. Portanto, resolvi vir a essa Casa, que é a casa do povo, me dirigir aos formiguenses”, explicou o militar.

Durante sua fala, tenente Mateus Cunha enfatizou o trabalho feito pelos bombeiros em Formiga e região. “A nossa fração de Formiga vem se destacando no cenário estadual, sendo, entre todos os pelotões de Minas Gerais, o que possui maior índice de atendimento de ocorrências de pronta resposta. Mesmo não estando na cidade com maior população a ser atendida, somos a fração que apresenta a maior quantidade de resposta para a população, o que reafirma nosso compromisso com a cidade”.