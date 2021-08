O presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Gilson Soares Lemes, inaugurou nessa sexta-feira (20) o novo Fórum Doutor Antônio Pinto de Oliveira em Varginha, Sul de Minas. O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), João Otávio de Noronha, e diversas autoridades também participaram da cerimônia de inauguração.

No início da solenidade foram hasteadas as bandeiras do Brasil, de Minas Gerais e do Poder Judiciário, ao som do hino nacional, por representantes da Polícia Militar de Minas Gerais, Corpo de Bombeiros Militar e Exército Brasileiro.

No discurso, o presidente Gilson Lemes citou trecho do texto do escritor português José Saramago, Prêmio Nobel de Literatura, sobre a justiça. Segundo Saramago, a justiça morre todos os dias quando cidadãos não são atendidos de forma justa pelo Poder Judiciário.

“O fórum é o lugar emblemático para onde as pessoas se dirigem trazendo em seu interior, muitas vezes, esse sentimento de injustiça de que nos fala Saramago. E é aqui que nós, magistrados e servidores da Justiça estadual mineira, trabalhamos, diuturnamente, para manter ou restituir a confiança dos cidadãos no nosso Judiciário, para resgatar direitos e para, por fim, manter a Justiça viva”, disse o presidente.