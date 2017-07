Tambores são um dos maiores focos do mosquito transmissor da dengue e para acabar com esses criadouros, o setor de controle de endemias da Secretaria Municipal de Saúde realizou nesta quarta-feira (12), a distribuição de proteções para tambores.

Os locais escolhidos para começar a ação foram o Cemitério Parque da Saudade e a região do bairro Cidade Nova. A armação de madeira e tela foi feita pela Secretaria Municipal de Obras e é mais uma arma adotada pela Saúde no combate à dengue. “A proteção foi e será distribuída em locais onde são utilizados tambores com frequência. Ela pode ser retirada e colocada com facilidade e tem uma boa duração”, explicou o coordenador do setor de controle de endemias, Carlos Antônio de Castro.

Carlos ressaltou ainda, que é muito importante o trabalho contínuo contra a doença. O novo Levantamento Rápido do Índice de Infestação por Aedes aegypti (LIRAa) será feito em outubro e a expectativa é de que os números em Formiga sejam considerados bons. “Para conseguirmos um bom resultado, precisamos da colaboração da população num geral, tanto mantendo a limpeza de suas residências e lotes, quanto cooperando, fazendo denúncias e solicitando a visita de nossos agentes”, comentou.

Para entrar em contato com o setor basta ligar para o telefone (37) 3329-1143 ou comparecer na sede da Secretaria Municipal de Saúde, à rua Doutor Teixeira Soares, 264, Centro.