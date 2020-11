O Cruzeiro inicia nesta sexta-feira (20), diante do Figueirense, às 21h30, no Mineirão, a busca por pelo menos 13 vitórias nas 17 partidas que lhe restam na Série B do Campeonato Brasileiro para tentar a volta à elite.

A melhor maneira de se calcular a marca do acesso, com a competição em disputa, é a projeção do aproveitamento do quarto colocado para as 38 rodadas. E os 58,73% do Cuiabá significam 67 pontos.

Quando se acrescenta na conta o histórico das edições anteriores da Série B, fica evidente que este número deve cair um pouco, ficando entre 62 e 64.

Com 24 pontos, o Cruzeiro precisa de 39 ou 40 nos 51 que ainda vai disputar, aproveitamento de pelo menos 76%. Isso significa alcançar 13 vitórias nas 17 partidas que restam ao time de Luiz Felipe Scolari.