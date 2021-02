O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), anunciou o início da votação para a escolha do novo comando da Casa, por volta das 17h desta segunda-feira (1º). A votação será feita manualmente, com cédulas.

Os senadores serão chamados um por um, por ordem da fundação do estado e de idade -primeiramente os mais velhos. Os parlamentares então vão depositar os votos nas urnas localizadas no plenário e em outros dois locais fora.

Uma das urnas foi colocada na entrada da chapelaria -a entrada pela passagem subterrânea do Congresso- para os senadores do grupo de risco para a Covid-19.

Alcolumbre afirmou que 16 parlamentares vão votar nesse sistema, no sistema de drive thru -chegando em seus veículos, depositando seus votos e partindo, sem entrar no plenário.