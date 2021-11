A Secretaria Municipal de Educação e Esportes vem informar a todos os interessados que o Cadastro Escolar e o Encaminhamento para Matrícula nas Redes Estadual e Municipal no ano de 2022, acontecerá por meio eletrônico no Sistema Único de Cadastro Escolar e Encaminhamento para Matrícula (SUCEM), da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais.

A inscrição no SUCEM para os candidatos/alunos, incluídos aqueles alunos público da Educação Especial, será realizada, exclusivamente, através de formulário eletrônico disponibilizado na internet, no sítio eletrônico https://cadastroescolar.educacao.mg.gov.br/

Aqueles que não possuem acesso às tecnologias digitais poderão comparecer a Secretaria Municipal de Educação e Esportes, localizada na Travessa Padre Leão João Dehon, 60 – Bairro Santa Tereza, nos horários de 07h30 às 11h e de 13h às 16h para realizarem a inscrição. Ressaltamos que é obrigatório o uso de máscara para o atendimento.

É de responsabilidade dos pais/responsáveis ou do aluno, quando maior de idade, tomar conhecimento do resultado do encaminhamento para matrícula, na data estabelecida na Resolução – 20/12/2021.