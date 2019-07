Há 50 anos, no dia 20 de julho de 1969, a nave da missão americana Apollo 11 pousou na Lua. O mundo inteiro parou para ver o momento histórico que foi transmitido ao vivo pela TV e assistido por mais de 500 milhões de pessoas ao redor do globo. Neil Armstrong foi o primeiro homem a pisar na Lua.

“É um pequeno passo para [um] homem, um salto gigante para a humanidade” — Neil Armstrong, astronauta

A Lua foi o ponto de chegada de uma competição que tinha começado décadas antes. A largada da corrida ao Espaço começou no fim da Segunda Guerra Mundial e nos anos seguintes, com a Guerra Fria entre os Estados Unidos e a antiga União Soviética, virou uma competição entre superpotências.

Quem alcançaria os maiores avanços em armamento nuclear? E na conquista do Espaço?

Agosto de 1955: Estados Unidos anunciam que lançariam um satélite à Lua e a União Soviética responde que faria isso em breve;

Estados Unidos anunciam que lançariam um satélite à Lua e a União Soviética responde que faria isso em breve; 4 de outubro de 1957: os soviéticos saem na frente e lançam o Sputnik 1, o primeiro satélite artificial na órbita terrestre;

os soviéticos saem na frente e lançam o Sputnik 1, o primeiro satélite artificial na órbita terrestre; 12 de abril de 1961: o astronauta soviético Yuri Gagarin é o primeiro homem a viajar no Espaço. Deu uma volta completa na Terra;

o astronauta soviético Yuri Gagarin é o primeiro homem a viajar no Espaço. Deu uma volta completa na Terra; 20 de julho de 1969: a missão Apollo 11 pousa na Lua.

Os americanos correram atrás do prejuízo e com Neil Armstrong, os Estados Unidos venciam a corrida. O astronauta fincou a bandeira do único país que, até hoje, enviou homens à Lua. Até dezembro de 1972, foram 12 astronautas.

Agora, numa nova corrida espacial, outras bandeiras devem ser fincadas com uma diferença importante: não devem chegar só pelas mãos dos governos.

Os chineses estão incentivando a participação de pequenas empresas privadas nos projetos. Em janeiro de 2019, eles foram a terceira nação a pousar uma sonda na Lua, levando o módulo Chang’e 4 ao chamado lado oculto, onde nenhum outro tinha chegado antes.

A Agência Espacial Europeia (ESA) fechou parceria com empresas para desenvolver um projeto de mineração do solo lunar, até 2025. Nos Estados Unidos, a Nasa já anunciou que vai abrir a Estação Espacial Internacional para turistas a partir de 2020.

Em março passado, uma cápsula da empresa privada SpaceX, em parceria com a Agência Espacial Americana, cumpriu uma missão de teste, comprovando a possibilidade de enviar passageiros.

Os Estados Unidos querem ficar a bandeira mais longe ainda: em Marte. O caminho está sendo preparado com o projeto de voltar à Lua em 2024; desta vez, desembarcando a primeira mulher.

Até lá, a Nasa faz um convite: “Se você é uma empresa privada ou até um pequeno país e quer levar um módulo espacial, seja bem-vindo. Nós lhe apoiamos pra fazer um sistema compatível e ter acesso à superfície da Lua”, afirma o administrador da agência, Jim Bridenstine.

Em julho de 2019, essa nova corrida espacial não para e a meta é Marte 2035.

