Um homem de 55 anos, reincidente no crime de tráfico de drogas, foi preso novamente na manhã desta quinta-feira (10), na área central de Arcos. Após dezenas de denúncias chegarem à PM sobre ele e a mulher utilizarem constantemente açougue de sua propriedade para traficar entorpecentes, foi desencadeada uma operação policial para verificação e tomada das providências pertinentes.

A ocorrência teve início quando os militares abordaram um cidadão que havia acabado de sair do açougue com uma sacola e que saiu rapidamente transitando num automóvel Fiat Uno. Durante as buscas, foi encontrado, no interior do carro, um tablete grande de maconha. O autor disse que havia adquirido a droga no açougue por R$ 500,00.

Pouco tempo depois, o proprietário do açougue foi abordado numa caminhonete, na área central. Com ele estavam outros dois homens, seu filho e seu funcionário. No bolso da calça do comerciante foi encontrado um tablete de maconha e R$ 1.980 em dinheiro. Com o flagrante, o autor confessou que mais drogas estariam armazenadas no açougue, motivando os militares a realizarem uma busca minuciosa pelo local.

Foram localizados no estabelecimento comercial: cinco tabletes grandes e quatro tabletes médios de maconha, prensados e embalados e a quantia de R$ 82.220,00, de procedência não declarada, que estavam em um cofre. Outros sete tabletes da mesma substância foram encontrados na casa do comerciante.