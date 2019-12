Por Gleiton Arantes

Os comerciantes da rua Silviano Brandão, no Centro de Formiga, inovaram para aquecer as vendas neste Natal e tiveram um retorno positivo.

Entre os dias 18 e 24, foi promovida uma ação natalina diferenciada, intitulada de “Natal Premiado Silviano Brandão”.

Alguns representantes do comércio da via estiveram no Gabinete do prefeito Eugênio Vilela na quarta-feira passada (18), e solicitaram que o trânsito de veículos fosse interrompido na rua, a partir das 18h, durante o período de horário especial de Natal. O prefeito ouviu os comerciantes e atendeu a solicitação deles.

De acordo com a lojista Fernanda Tavares, quando surgiu a ideia, alguns comerciantes ficaram um pouco resistentes, mas aderiram ao projeto. “Praticamente 95% dos empreendedores abraçaram a proposta. Tivemos um retorno bastante positivo. Os clientes gostaram muito, foi uma ação saudável e não foi preciso policiamento”.

A comerciante contou ainda, que a ideia é promover reuniões entre os lojistas e realizar novas ações na rua Silviano Brandão. “Já estamos pensando em algo diferenciado para o Dia das Mães do ano que vem. Comerciantes de outras ruas nos procuraram para se informarem e fazerem algo parecido. É preciso inovar para oferecer o melhor para os clientes. Se não tivéssemos buscado fazer algo diferente, seria como nos outros anos. Podemos dizer que é uma iniciativa privada e, infelizmente, não contamos com o apoio de entidades. Contamos apenas com a colaboração do juiz Altair Resende, que nos cedeu o estacionamento do Fórum para montarmos o pula-pula e a casinha do Papai Noel. Investimos nesta casinha, roupas, alvarás e até em cones, com os nossos próprios recursos. Empreendedorismo é isso, é preciso se mobilizar para ter um diferencial”, destacou.

Na opinião de Fernanda, a rua Silviano Brandão precisa ser revitalizada, pois ela conta com passeios estreitos e estacionamento para motocicletas, o que dificulta o tráfego de pedestres. Além disso a via conta com pouca iluminação, ficando bastante escura ao anoitecer.

Outra comerciante, Gabriella Toledo, também destacou o resultado do trabalho entre os empreendedores da via. “O pula-pula e a casinha do Papai Noel chamaram a atenção das crianças. Os pais puderam ir e vir com seus filhos com tranquilidade. Foram promovidos shows durante dois dias, o que atraiu grande público e os moradores acompanharam a comemoração pelas janelas e também foram para a rua nos prestigiar. Essa ideia mostrou que as pessoas querem mais liberdade”.

Durante o horário de interdição, foram instaladas tendas com mesas e cadeiras para acomodar os clientes que puderam utilizar o espaço como área para alimentação e até para confraternização entre amigos.

Como encerramento do projeto, no dia 31 será realizado um sorteio com vários brindes para os clientes que compraram nas lojas da Silviano Brandão. “Alguns moradores até solicitaram um evento desse a cada mês. Houve um aumento nas vendas em relação ao mesmo período do ano passado. É preciso mais apoio para que possamos continuar com esse trabalho bacana em datas festivas de 2020”, concluiu Gabriella.