Mesmo após o fim da Onda Roxa no Estado, Belo Horizonte ainda mantém em vigor o decreto municipal que proíbe a abertura de atividades consideradas não essenciais. O município tem autonomia para aderir ou não à nova fase do Minas Consciente. A prefeitura da capital só deve definir uma possível flexibilização na cidade na segunda-feira (19).

Porém, nas ruas do Centro não faltam exemplos de comerciantes desrespeitado as medidas impostas pela PBH para barrar o contágio do coronavírus. A reportagem do Hoje em Dia percorreu as avenidas Afonso Pena e Santos Dumont e as ruas dos Tupinambás, Carijós, São Paulo e Rio de Janeiro nesta sexta-feira (16). Várias lojas de portas abertas foram flagradas. O movimento de pessoas nas vias, no entanto, era pequeno.

A multa para quem insiste em ignorar as regras é de R$ 18 mil. Desde o início da pandemia, até 12 de abril deste ano, 75 autuações foram aplicadas. Até o momento, os fiscais de Controle Urbanístico e Ambiental interditaram 537 estabelecimentos.

Desde 6 de março, a PBH decidiu pelo fechamento do comércio e dos serviços considerados não essenciais. Depois que o decreto municipal entrou em vigor, o governo estadual decidiu criar a Onda Roxa, que durou um mês para cidades da Grande BH.