O decreto assinado pelo prefeito Alexandre Kalil, suspendendo a partir desta sexta-feira (20), em toda a cidade, o funcionamento de estabelecimentos com potencial para aglomerar pessoas – como bares, restaurantes e shoppings –, impôs, apesar de sua importância diante da pandemia da Covid-19, prejuízos ainda incalculáveis para os setores atingidos. Ontem, contudo, a expectativa pelos impactos de medidas de tal natureza na economia da capital cresceu ainda mais.

Alegando momento de “calamidade pública”, O Sindicato do Comércio Lojista de Belo Horizonte (Sindilojas-BH), que representa 35 mil estabelecimentos na Grande BH, assinou convenção coletiva de trabalho com a entidade que congrega comerciários, prevendo a concessão de férias coletivas, por 28 dias, também a partir desta sexta-feira, aos colaboradores desses estabelecimentos.

A expectativa é a de que, com a previsão do pagamento das férias antecipadas – divididas em três parcelas, na data do aviso, em 7 de abril e em 7 de maio –, tanto patrões quanto empregados não hesitem em paralisar as atividades.

“É uma medida até para proteger o emprego, para evitar o aumento do desemprego. Os empregadores, nesta época, estão buscando alternativas para os reflexos do coronavírus. Essas férias coletivas seriam uma dessas alternativas”, explicou Danielle Rocha, gerente executiva do Sindlojas.