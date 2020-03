Foi realizada na manhã desta segunda-feira (30), uma reunião entre o Executivo e representantes de entidades e instituições do município. No encontro foram discutidas medidas para minimizar os impactos negativos na economia causados pela pandemia do novo coronavírus.

Após a reunião, a Administração Municipal elaborou e assinou o Decreto 8.180, que permite o serviço de delivery para lojas, sem atendimento presencial. O novo documento também autoriza o funcionamento das atividades, de portas abertas, dos estabelecimentos ligados à área da construção civil, setores industriais, oficinas mecânicas e borracharias.

O decreto será publicado na edição do Diário Oficial dos Municípios Mineiros, nesta terça-feira, dia 31 de março.