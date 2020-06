A Administração Municipal publicou nesta segunda-feira (8), o decreto 8.269 que dispõe sobre o funcionamento do comércio não essencial na semana do Dia dos Namorados comemorado na próxima sexta-feira (12).

Os estabelecimentos poderão atender de maneira presencial das 8h às 20 horas, nos dias 9 (terça), 10 (quarta) e 12 (sexta), sempre seguindo as recomendações quanto às medidas de prevenção à proliferação do novo coronavírus. A decisão do Executivo tem o intuito de diluir a circulação de pessoas durante o período de compras referentes à data comemorativa.

Confira a íntegra do decreto.