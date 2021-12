Em breve, o cometa Leonard fará uma saudação única à Terra.

O astro, batizado por alguns meios como “cometa de Natal”, foi descoberto em janeiro deste ano, quando estava entre Marte e Júpiter, e cientistas da Nasa já traçaram a órbita que ele está seguindo em direção ao Sol.

A boa notícia é que Leonard pode ser visto a olho nu em países da América Latina. Claro, as condições meteorológicas precisam ser as ideais para podermos apreciar Leonard antes do nascer do sol.

Será entre os dias 12 e 14, quando poderá ser melhor avistado, pois estará no seu ponto mais próximo da Terra.