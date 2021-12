A Comissão de Orçamento aprovou nesta terça-feira (7) proposta que concede R$ 2,8 bilhões de auxílio emergencial, como cota extra, para pais solteiros.

A meta é pagar o auxílio ainda neste mês. A proposta, no entanto, ainda precisa passar pelo plenário. O projeto é do governo de Jair Bolsonaro.

Em 2020, apenas mães solteiras puderam solicitar o benefício durante a crise da pndemia da Covid-19.

A solitação deverá ser feita pelo aplicativo Caixa Tem. Haverá uma verificação para saber se o homem que solicitar não tem, de fato, cônjuge.

Caso o homem seja beneficiário do Auxílio Brasil, o dinheiro da cota extra deve cair apenas em 2022.

De acordo com o Ministério da Cidadania, 1,2 milhão de famílias são comandadas por pais solteiros, monoparentais.

Verba para auxílio gás é aprovada

A comissão ainda aprovou nesta segunda-feira (7) projeto que abre R$ 300 milhões no orçamento para pagamento do auxílio gás. Os beneficiários devem ser famílias em situação de vulnerabilidade.

O auxílio corresponde a cerca da metade do valor do botijão de gás de cozinha. O valor médio, atualmente, é de R$ 102,48. A estimativa do Ministério de Minas e Energia para 2022 é a preço médio de R$ 122,48.

