A Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) ouviu, nesta terça-feira (6), a esposa e o irmão do ex-vereador de Patrocínio (Alto Paranaíba), Cássio Remis, assassinado no dia 24 de setembro.

Eles pediram que a comissão acompanhe de perto as investigações, para evitar que o responsável, o ex-secretário de Obras do município, Jorge Marra, seja eventualmente beneficiado pelo poder econômico e político que sua família tem na cidade e região.

Por meio de requerimento, assinado pelo presidente da comissão, Sargento Rodrigues (PTB), e pelos deputados Luiz Humberto Carneiro (PSDB), João Leite (PSDB) e Gustavo Santana (PL), será enviado pedido ao chefe de Polícia Civil de Minas Gerais, Wagner Pinto de Souza, para que uma equipe da Delegacia Especializada de Crimes contra a Vida de Belo Horizonte seja deslocada para Patrocínio com a máxima urgência possível, para acompanhar o inquérito.

A necessidade de reforço nas investigações foi destacada pelo advogado da família do ex-vereador Cássio, Márcio Leonardo Grossi. Apesar de destacar o trabalho que vem sendo feito pela equipe da Polícia Civil local, o advogado teme que haja tentativas de “obstrução da justiça”, principalmente depois que descobriram que alguém teria tentado recuperar, clandestinamente, os arquivos que estavam no celular do ex-vereador.