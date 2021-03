O prefeito de Formiga Eugênio Vilela e o Secretário Municipal de Saúde Leandro Pimentel, receberam no início da tarde desta sexta-feira (19), uma comissão da Secretaria de Estado de Saúde (SES) que visita à cidade para avaliar a situação da Covid-19 no município. Além de Formiga, a comissão visitará as cidades de Arcos e Iguatama.

A comissão vai avaliar o atendimento prestado pelo município diante da pandemia. Serão avaliados o cenário da epidemiologia, vigilância sanitária, segurança, logística e assistência social.

A equipe comparecerá nas sedes da Santa Casa, do Hospital Santa Marta, do Corpo de Bombeiros, do Samu, da Vigilância Sanitária e as Unidades da Saúde da Família (USF).

Após a visita, os membros da SES irão emitir um relatório para o Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (Coes) com plano de ação municipal que pode culminar na vinda de mais recursos para a cidade, já que os leitos abertos no Hospital Santa Marta e no Hospital de Campanha, além dos outros atendimentos como o SAD, são todos financiados com recursos municipais.