A Comissão de Saúde do Município da Câmara Municipal emitiu um ofício nessa quarta-feira (12) informando que solicitou que as pautas das Reuniões Ordinárias no Legislativo sejam “trancadas” até a reabertura das academias, que estão fechadas desde a adesão ao “Minas Consciente”.

Segundo o secretário da comissão, o vereador Delano Santiago (MDB), o ofício simboliza insatisfação quanto ao plano que permite a reabertura de bares e não admite o funcionamento das academias.

O ofício está sendo apreciado pelos vereadores e até o momento tem 11 assinaturas; quem assinou não foi revelado. Seis vereadores ainda não tiveram contato com o documento. O ofício deverá ser protocolado na Câmara quando tiver todas as assinaturas. Em seguida, será entregue à Prefeitura nesta quinta-feira (13).

Divinópolis entrou na onda amarela do programa, cujo objetivo é realizar a retomada das atividades econômicas de forma gradual nos municípios mineiros durante a pandemia. Na onda amarela, as academias não podem funcionar, segundo a legislação do plano, que só permite o funcionamento do setor na onda verde.