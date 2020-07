A Comissão Especial de Saúde da Câmara Municipal aprovou nessa segunda-feira (20), requerimento do vereador Sandrinho da Looping (Podemos) convocando Audiência Pública para debater os níveis e os instrumentos de testagem da população de Formiga para o novo coronavírus (Covid-19).

Em seu requerimento, Sandrinho, que é presidente do colegiado, também questionou a contratação preventiva do Hospital Santa Marta para desafogar a UPA e destacou a importância de se ter mais leitos com respiradores para os formiguenses.

“Nossa Santa Casa é um hospital referência e os leitos do SUS, até de acordo com a regulação do Estado, não podem e não vão ficar exclusivamente para os formiguenses. Precisamos discutir todos esses pontos e, pontualmente, dar mais atenção e transparência aos dados concretos de testagem em nossa cidade. Isso, com absoluta certeza, vai ajudar muito no combate e planejamento de ações mais efetivas”, explicou.

A Audiência Pública ainda não tem data definida, mas, de acordo com a Comissão Especial de Saúde, dia, local e horário serão divulgados em breve.