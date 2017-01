A Comissão de Serviços Públicos Municipais formada pelos vereadores Marcelo Fernandes (presidente), Flávio Martins (relator) e Joice Alvarenga (membro), iniciou na tarde dessa quinta-feira (19), os trabalhos da comissão visitando as dependências do Abrigo de Menores, do Centro de Artes e Esportes Unificados (Ceus) e o Banco de Alimentos.

As visitas foram acompanhadas pelo secretário de Desenvolvimento Humano, Jaderson Teixeira e o servidor João Gonçalves Pereira (João do Povo), que apresentaram à comissão as dependências dos locais públicos, rotina de funcionamento e servidores.

De acordo com Marcelo Fernandes,a equipe continuará as visitas para conhecer a realidade dos locais.