Redação Últimas Notícias

Após denúncia apresentada pelo vereador Marcelo Fernandes/PCdoB sobre o serviço mal feito na operação tapa-buracos na cidade, os vereadores Flávio Martins/PSC, Joice Alvarenga/PT e Marcelo, que compõem a Comissão de Serviços Públicos Municipais visitaram juntamente com o vereador José Geraldo da Cunha/PMN (Cabo Cunha), os bairros Vila Nova das Formigas e Geraldo Veloso, no intuito de fiscalizar o serviço de recuperação das vias.

Na ocasião, os vereadores gravaram um vídeo mostrando o péssimo serviço realizado pela empresa responsável pelo trabalho, a Construtora CFC.

De acordo com a assessoria da Câmara, os edis se inscreveram para utilizar a Tribuna do Povo na reunião que ocorrerá na próxima segunda-feira (17) para apresentar a fiscalização realizada por eles e as providências tomadas.

Operação tapa-buracos

A operação tapa-buracos teve início no bairro Geraldo Veloso nessa segunda-feira (10). Segundo a Prefeitura, na manhã desta terça-feira (11), “o prefeito Eugênio Vilela esteve na região para acompanhar as atividades e conversou com alguns moradores, que mostram satisfação com a realização das obras”.

Os trabalhos de pavimentação e tapa buracos já foram realizados em algumas vias dos bairros Quinzinho e Alvorada e nas ruas João Vaz e Silviano Brandão, no Centro.