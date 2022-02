A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano (SMDH) realizou nessa terça-feira (22) uma reunião da comissão municipal para o levantamento dos Valores de Terra Nua (VTN), que teve como objetivo definir a atualização anual do valor médio da Terra Nua no município, tendo como base além dos índices inflacionários, a variação dos valores de compra e venda de imóveis no município. O VTN é referência para o cálculo de impostos como o ITR, ITBI, dentre outros.

A comissão, que busca contar com a participação de todos os setores afins, é presidida pelos funcionários do escritório local da Emater-MG, Mozair José Pinto e Raul Martins da Silva, foi composta pelo Secretário Municipal de Desenvolvimento Humano, pelo presidente do Sindicato de Produtores Rurais, representantes dos corretores de imóveis, da Secretaria Municipal de Fazenda, da Câmara Municipal, do Incra, da Caisan e do setor de Políticas Rurais da Prefeitura.

Durante o encontro, foram discutidos e atualizados os valores de terra nua, que serão informados à Receita Federal, para servirem de referência para a tributação durante o ano de 2022.

Fonte: Decom