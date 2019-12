Redação Últimas Notícias



Na próxima sexta-feira (6) será realizada no plenário da Câmara Municipal de Formiga, a solenidade de posse da nova Comissão Provisória do Podemos.

O escolhido para presidir a equipe foi o advogado formiguense Marcus Phillipe Vieira.

O advogado Marcus (Foto: Arquivo Pessoal)

A cerimônia será realizada às 14h e contará com a presença do chefe de Relações Institucionais do Governo de Minas Gerais, Jaime Martins e de Bruce Martins. A solenidade será aberta ao público.