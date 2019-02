A Comissão de Serviços Públicos Municipais entregará à presidência da Câmara, nesta sexta-feira (8), ofício solicitando o agendamento de uma nova Audiência Pública para debater a revisão do Código de Obras do Município. Ela deverá ocorrer no dia 14 deste mês, às 19h, na sala de sessões do Legislativo.

A iniciativa pretende aprofundar a discussão sobre as alterações na norma e dar oportunidade de a população participar mais ativamente do debate. No dia 28 de novembro passado, foi realizada a primeira audiência para discutir o assunto, sendo que os presentes concordaram que havia necessidade de uma nova reunião.