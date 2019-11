Alguma vez enquanto reservava uma passagem de avião você já se preocupou com a higiene da cabine? Será que todos os locais são limpos quando uma viagem termina? Um fórum na internet aponta que não.

Leia também: 7 refeições servidas em avião que embrulham o estômago

arrow-options shutterstock Com as revelações do comissário de bordo ficará difícil encostar em alguma coisa do avião

O grupo “Segredos dos Comissários de Bordo”, no Reddit, causou um espanto nessa semana. Um comissário de bordo resolveu revelar algumas áreas do avião que não são tão limpas quanto os passageiros imaginam.

Está preparado para se chocar? Confira abaixo todos os locais que só recebem uma “conferida” ao invés de uma grande limpeza no fim de um voo.

Bandejas de comida

arrow-options shutterstock A limpeza da bandeja não é tão boa assim

O lugar que mais deveria ser higienizado ao fim de uma viagem seria as bandejas de comida , afinal ali os passageiros vão se alimentar. Mas não é isso que acontece.

“Se você estiver voando de curta distância, traga definitivamente lenços antibacterianos ou desinfetante”, escreveu o funcionário.

“Muitas companhias aéreas terão a tripulação ‘revirando’ o avião, o que significa que pegam seu lixo, dobram o cinto de segurança, arquivam suas revistas no bolso do assento e recebem novos passageiros a bordo. Perdi a conta da quantidade de vezes que tive que contar às pessoas como é nojento trocar o bebê na mesa da bandeja ou em um assento”, concluiu.

Assoalho do avião

arrow-options shutterstock Comissários de bordo recomendam usar calçados e evitar ir ao banheiro de avião descalço

Já foi comentado aqui no iG Turismo por que os passageiros não devem andar descalços na aeronave . E aqui está a explicação do membro da tripulação de cabine. “Eu prometo, 9 vezes em cada 10, que não é água no chão”.

Inclusive alguns cientistas já indicaram que não é recomendado ir de meia até o banheiro da aeronave.

Descarga do banheiro

arrow-options shutterstock O botão de descarga do vaso sanitário é o lugar mais sujo de uma aeronave

Porém, nenhum dos itens acima é o campeão de sujeira num avião. Um estudo realizado pela insurance.quotes.com analisou aeronaves de três companhias aéreas em três grandes aeroportos para verificar os locais com maior infestação de micro-organismos.

O resultado não foi tão inédito assim. Com as amostras coletadas, o local mais infectado do avião é o botão de descarga do vaso sanitário . Mais de 95 mil unidades de micro-organismos foram encontrados por lá (CFUs).

O segundo lugar ficou com as bandejas de comida (11.595 CFUs) e o terceiro com as fivelas dos assentos (1.116 CFUs).

Leia também: Turista é hostilizada ao andar de biquíni fio dental em mercado na Indonésia

Com essas “dicas” do comissário , você está pronto para sua próxima viagem de avião? Recomendamos luvas e lenços antibacterianos.