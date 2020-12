Redação UN

O Comitê Macrorregional Oeste de Covid -19 emitiu Nota Técnica por meio da qual recomenda aos gestores que todos os municípios da Macrorregião Oeste adotem as recomendações da Onda Vermelha do Programa Minas Consciente, onda em que a macrorregião se encontra.

Segundo a nota, assinada pelo presidente do Comitê e Superintendente Regional de Saúde, Alan Rodrigo da Silva, o cenário atual da pandemia de COVID-19 no estado de Minas Gerais é de alerta, apontando crescimento no número de casos e óbitos pela doença.

A administração municipal de Formiga aguarda agora o posicionamento do Comitê Microrregional para tomar as medidas cabíveis no caso de regressão para a Onda Vermelha.