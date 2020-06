Da Redação

Três vereadores de Formiga estiveram na manhã desta quinta-feira (18) na cidade de Pará de Minas para visitar a Câmara da cidade e conhecer as instalações e o sistema de segurança que opera no local.

Representaram o Legislativo formiguense os vereadores Mauro César Alves de Souza, Marcelo Fernandes e Flávio Martins, acompanhados do assessor jurídico Antônio Monteiro e do assessor de Comunicação Eduardo Lacerda, além do motorista Paulo, que conduziu um dos dois veículos da Casa usados na viagem.

Em Pará de Minas, os vereadores foram recepcionados pelo vereador José Salvador Moreira, conhecido com Dé Pedreiro e visitaram os cinco andares da Câmara local, cujo prédio é próprio e foi construído entre 2003 e 2013. O município, que tem cerca de 93 mil habitantes, conta com 17 vereadores que recebem mensalmente cerca de R$9 mil (brutos).

Com relação à segurança, os vereadores foram informados que a Casa Legislativa conta com três vigilantes contratados, sendo que dois deles também prestam serviço de segurança durante todas as reuniões semanais públicas da Casa.

Enquanto por aqui foram tomadas medidas restritivas de acesso ao público durante a pandemia, em Pará de Minas, de acordo com assessora de Comunicação do município, Mari Greco, os cidadãos continuam gozando da liberdade de acompanhar presencialmente as reuniões ordinárias. O atendimento ao público não foi alterado e as únicas exigências dizem respeito ao uso de máscaras e distanciamento previamente determinado nas cadeiras liberadas para tal.

Após a visita à sede do Legislativo, a comitiva formiguense se dirigiu à Prefeitura de Pará de Minas, que hoje é dirigida pelo prefeito Elias Diniz (PSD).

A Câmara da cidade, atualmente está sob a presidência de Marcílio Magela de Souza/MDB.