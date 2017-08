Membros do Consep de Itapecerica visitaram a sede da 241ª Cia PM, em Arcos, nessa terça-feira (8), para conhecer o sistema de videomonitoramento ‘Olho Vivo’.

O intuito foi informar sobre a parte logística e burocrática para que o sistema sirva de modelo em uma possível implantação de câmeras de vigilância em Itapecerica, com monitoramento 24 horas por dia a ser coordenado pela Polícia Militar.

Marcaram presença o presidente do Consep, Marcus Barbosa; o membro do Conselho Fiscal, Marcos Pereira; a tesoureira, Ivanete Cota; o membro do Conselho Consultivo, Dion Cássio. Eles estavam acompanhados da presidente do Consep de Arcos, Ester Lages.

Foram repassadas todas as informações relativas à infraestrutura e tecnologia, além da seleção e contratação dos operadores e da eficiência do sistema de monitoramento na segurança pública de Arcos.