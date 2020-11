Consumir pornografia pode até parecer um gesto inofensivo, só para entretenimento e prazer. Mas o consumidor desses conteúdos acaba contribuindo com uma indústria bilionária, que lucra com a exploração do papel da mulher e transmite a ideia de que aquilo é sexo. Ouvimos especialistas para entender como todos são afetados pelo pornô, vendou ou não esses conteúdos, e os reflexos desse hábito na sociedade, como a violência contra as mulheres.

No Brasil, 22 milhões de pessoas assumem consumir pornografia: 76% delas são homens e 24% mulheres. A maior parte desse público, 58%, é composta por jovens abaixo dos 35 anos. Os números foram divulgados pelo site Sexy Hot. O Pornhub é o site mais acessado no mundo. E durante a pandemia, as visualizações de filmes pornôs dispararam.

Na primeira quinzena de março, mês que marcou o início do isolamento social em várias cidades brasileiras, o número de pessoas que viram vídeos no Pornhub subiu 13% em relação ao começo de fevereiro. A média diária de acessos no Brasil aumentou desde então e, até meados de julho, o uso apenas desse site de pornografia já havia crescido quase 40%. A taxa de crescimento varia conforme o país, em maior ou menor escala, mas o aumento do consumo de pornografia foi geral.

Referência distorcida

Com conteúdos de fácil acesso pela internet e a falta de políticas públicas de educação sexual, a pornografia tem se tornado referência do que é sexo para crianças e adolescentes. O cenário é tão grave que alguns estados norte-americanos passaram a considerar a pornografia como uma questão de saúde pública. O País de Gales determinou que a educação sexual será disciplina obrigatória no currículo escolar a partir de 2022.

“A pornografia afeta o sexo em tudo. Eu sempre começo falando quando falamos que a indústria da moda, influencia a nossa roupa. Todo mundo concorda. Quando falo que a indústria do sexo influencia no nosso sexo, as pessoas falam ‘não’. Mas, os nossos padrões – o que é legal ou não no sexo foram moldados pela indústria pornográfica e uma sociedade pontificada que vivemos”, afirma Izabella Forzani, advogada e administradora da