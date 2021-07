Atiradores do Tiro de Guerra, O Sentinela do Oeste Mineiro, receberam a bacharel em direito e MBA em gestão de recursos humanos, Joyce Mara Silva.

Na oportunidade, ela palestrou sobre “Como comportar-se em uma entrevista de emprego”, contribuindo de maneira expressiva para a formação dos jovens atiradores que participarão de processos seletivos nas carreiras profissional ou intelectual.

De acordo com o TG, o tema faz parte do projeto ‘Contrate um Atirador’, que tem como objetivo inserir os jovens atiradores no mercado de trabalho.

Fonte: Tiro de Guerra

Foto: divulgação Tiro de Guerra

